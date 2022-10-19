Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı

19.10.2022 09:44
Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un eski futbolcusu ve kulüp başkanı Emin Kar, vefatının birinci yılında anıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un eski futbolcusu ve kulüp başkanı Emin Kar, vefatının birinci yılında anıldı.

Yılport Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, hislerini ifade etmekte zorluk çektiğini söyledi.

Emin Kar'ın Samsunspor'un efsanesi olduğuna işaret eden Bilen, "Hele de bu ömrünün büyük kısmını sevdiği, inandığı şehre, kulübe adamış bir kardeşimizin vefatının yıl dönümünde konuşmak daha zor. Gönül isterdi ki bugün sevgili Emin Kar kardeşimiz aramızda olsaydı, bu etkinliği de hiç düzenlememiş olsaydık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Emin Kar'ın hayatının anlatıldığı slayt gösterisi sunuldu.

Eski teknik direktör, futbolcu ve basın mensupları, Emin Kar ile ilgili anılarını paylaştı.

Etkinliğe Emin Kar'ın ailesi ve sevenleri ile Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Vennas Akyol Haznedar, Divan Kurulu Başkanı Hakkı Tomaç, Samsunspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Kalpar ve eski futbolcular katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması Açıklaması Son dakika haberleri | Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması Açıklaması Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor Muğla politika haberi | Muğla'ya 400 milyon TL tutarında 103 yeni spor tesisi kazandırılıyor Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verdi

Samsunspor, Emin Kar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor'un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement