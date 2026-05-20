Emine Arslan Dünya Şampiyonu Oldu

Bağcılar Belediyesi çalışanı Emine Arslan, Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda, Büyük Kadınlar 52 kilogram Full Contact branşında altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası (Turkish Open WAKO World Cup) düzenlendi.

Bu yıl 43 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin elit sporcunun katılımıyla zorlu mücadelelere sahne olan organizasyonda, Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan da Türkiye'yi temsil edenler arasında yer aldı.

Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Arslan, zorlu rakiplerini tek tek eleyerek, Büyük Kadınlar 52 kilogram Full Contact kategorisinde kürsünün en üst basamağına çıktı.

Arslan, WAKO World Cup şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak, altın madalyayı Bağcılar'a getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, genç sporcuyu tebrik ederek, "Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizlere büyük bir gurur yaşatan personelimizin başarılarının devamını diliyorum." dedi.