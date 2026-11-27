Eminevim Ümraniyespor, 10 kişi kaldığı maçta Manisa FK ile 2-2 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig 16. haftasında Eminevim Ümraniyespor sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. 57. dakikada Serkan Göksu'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Ümraniyespor, 90+1'de Glumac'ın golüyle eşitliği sağladı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Arif Dilmeç
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Blanco (Dk. 79 Tunahan Taşçı), Serkan Göksu, Djokanovic, Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 79 Kosoko), Soukou
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle (Dk. 82 Ada İbik), Yasin Güreler, Yusuf Talum, Toure, Benrahou (Dk. 90+1 Yunus Emre Dursun), Atakan Çankaya, Anziani, Vargas (Dk. 68 Osman Kahraman), Sylla
Goller: Dk. 33 Vargas, Dk. 73 Sylla (Manisa FK), Dk. 55 Berat Yılmaz, Dk. 90+1 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 57 Serkan Göksu (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 39 Anziani (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Eminevim Ümraniyerspor ile Manisa FK, 2-2 berabere kaldı.
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