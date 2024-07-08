Emir Batur Albayrak ve Kuzey Tunçelli Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu, Emir Batur Albayrak ve Kuzey Tunçelli'nin açık su yüzme branşı 10 kilometre mesafesinde de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Emir Batur Albayrak ve Kuzey Tunçelli, açık su yüzme branşı 10 kilometre mesafesinde olimpiyat kotası almışlardır. Sporcularımızı, antrenörleri Turgay Demircioğlu ve Aykut Çelik'i tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest, Kuzey Tunçelli de hem 1500 metre serbest hem de 800 metre serbestte kota almıştı.