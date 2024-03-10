Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Buradan çok fazla şekilde üzgün ayrıldığımı söyleyebilirim." dedi.
Belözoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki takımında kazanmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. İki takımında puanlarının birbirine yakın olduğun işaret eden Belözoğlu, şunları söyledi:
"Bugün maçı isteyen bir Samsunspor vardı. Bu konumuz bu haldeyken bu performansı açıkçası beklemiyordum. Ama yine de ligin bitimine çok var. alınabilecek 27 puan var. Herkesin puanı birbirine yakın. Buradan çok fazla şekilde üzgün ayrıldığımı söyleyebilirim. Ama her maçı da kazanabilecek, bu ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum."
Belözoğlu, ligde 9 maçlarının kaldığını hatırlatarak, "Ne olursa olsun önümüzde 9 tane maç var. Her puanın, her zerresine talip bir şekilde yolumuza devam etmek ve bugünkü performansı unutturmak adına mücadele etmemiz lazım. Bugünkü performans adına bütün camiadan, taraftarımızdan tüm samimiyetimle özür diliyorum. Samsunspor'da tebrik ederim.
Maçtan önce Samsunspor taraftarlarının iki takımı tribünlere çağırması kesinlikle çok güzel tabloydu. Keşke maçta, bizim adımıza da maç böyle güzel tablo olabilseydi." şeklinde konuştu.
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçından aldıkları galibiyet dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımın iyi bir performans sergilediğini ve galibiyeti taraftarın desteğiyle elde ettiklerini söyledi.
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