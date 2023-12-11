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Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklama yaptı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklama yaptı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıkları maçtan sonra üzgün olduğunu belirterek başka bir şey söylemek istemediğini söyledi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada aldıkları puan için mutlu olduklarını ve MKE Ankaragücü'ne başarılar diledi.

11.12.2023 - 23:07,
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- Emre Belözoğlu: "Sadece çok üzgünüm"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sadece çok üzgünüm" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 Çaykur Rizespor maçı ardından basın toplantısında konuştu. Belözoğlu, "Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklama yaptı
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklama yaptı - Son Dakika
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