Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklama yaptı

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Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim•
- Emre Belözoğlu: "Sadece çok üzgünüm"
ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sadece çok üzgünüm" dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 Çaykur Rizespor maçı ardından basın toplantısında konuştu. Belözoğlu, "Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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