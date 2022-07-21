Emre Eser, Elazığ Karakoçan FK'da

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarına Elazığ'da başlayan Elazığ Karakoçan FK, dış transferde 3'üncü imzasını attırdı. Mavi-Beyazlı ekip, İskenderunspor'dan merkez orta saha oyuncusu Emre Eser'le her konuda anlaşmaya vardı. Takımın kampına katılan Emre, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşadı. 1997 İstanbul doğumlu olan Emre Eser, Karabükspor altyapısında başlayan kariyerinde Nevşehir Belediyespor ve İskenderunspor formaları giydi. Kariyeri boyunca TFF 1. Lig'de dahil 83 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol, 3 asistle oynadı.

Kaynak: İHA

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