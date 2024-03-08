EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak. Sivasspor, ligdeki performansıyla 38 puan topladı. Maç öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

08.03.2024 10:09
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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