EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TÜSF) Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonaları ve milli takım seçmeleri, kapalı yüzme havuzunda başladı. DPÜ kapalı yüzme havuzunda 7-10 Mart tarihleri arasındaki TÜSF Sualtı Hokeyi 19 Yaş ve Altı ile 15 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonalarına 7 farklı ildeki 23 spor kulübünün 29'u kadın 30'u erkek toplam 59 takımı ve 530 sporcusu katıldı. Turnuvanın yanında kapalı yüzme havuzunda Su Altı Hokeyi Milli Takımı'nda oynayabilecek öğrenciler için de seçmeler yapılıyor. Mücadelelerin nefes keseceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 'DPÜ olarak ulusal düzeydeki bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Şampiyonada ve elemelerde yarışacak tüm öğrencilere başarılar. Görev yapan antrenör, hakem ve yöneticilere de kolaylıklar diliyorum' dedi. - KÜTAHYA
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kros kayak ve futsal müsabakaları gerçekleştirildi. Ukraynalı sporcu Yelizaveta Nopriienko kadınlar 10 km kros kayakta altın madalya kazandı. Kros kayak erkekler 15 km yarışında ise Ukraynalı sporcu Dmytro Mazhaiev birinci oldu. Alp disiplini yarışı hava şartları nedeniyle ertelendi. Futsal müsabakalarında ise Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıktı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde bulunan Orta Okul, öğrencilerini golf ve tenis sporlarıyla tanıştırdı. Okul bahçesine kurulan mini golf sahasında oynayan öğrenciler, heyecanlı bir şekilde bu sporu deneyimledi. Öğretmenleri Fatma Özhan'ın yardımıyla golf oynayan öğrenciler, bu spor dalı hakkında bilgi edindi. Öğrenciler, golf oyununu beğendiklerini belirterek öğretmenlerine teşekkür ettiler.
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, çocuk evlerinde kalan gençlerle daha yakın bir iletişim kurmak ve onların günlük yaşamlarına dokunmak amacıyla organize edilen halı saha maçına katılarak sahada ter döktü. İl Müdürü Kömürcüoğlu, gençlerle bir arada olmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, sporun bir araya getirici gücüne inandıklarını ve bu tür etkinliklerle gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Konyaspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda 4'er galibiyet bulunurken, 3 maç berabere sonuçlandı.
Göztepe Cimnastik Akademi, Okul Sporları Aerobik Cimnastik İzmir Şampiyonası'nda 18 madalya ve 5 kupa kazandı. Bu başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Göztepe, Zehra Çiçek, Bahar Badem ve Metin Yörüyen'in madalyalarıyla dikkat çekti. Takım kategorisinde ise küçüklerde bir altın ve bir bronz, gençlerde ise bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde edildi. Göztepe Cimnastik Okulları'nın başarılı antrenörleri Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk, sporcu sayısını artırırken elde ettikleri madalyalarla gurur duyduklarını belirtti.
Hakkari'nin ilk kadın tenis antrenörü Nevin Erik, sporcularının kendisine 'Kort evimiz, Nevin anamız' dediğini belirterek, Hakkari'de kadınların da bu sporu yapabileceklerini gösterdiğini belirtti. Nevin Erik, 2002 yılından beri Hakkari'de tenis oynadığını ve yaklaşık 14 senedir tenis antrenörü olarak çalıştığını söyledi. Kadın olarak ilk tenise kendisinin başladığını belirten Erik, kadın sporcuların artık zorluklarla karşılaşmadan spor yapabilmeleri için çaba sarf ettiğini ve sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.
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