EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi

EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 4-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, evinde konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Goller Menig, Caner Osmanpaşa, Manaj ve Koita'dan gelirken, Gökcan Kaya ise konuk takımın tek golünü kaydetti.

25.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis) (Dk. 88 Koita), Caktas (Dk. 71 Poungouras), N'Jie (Dk. 72 Emrah Başssan), Menig (Dk. 88 Camara), Manaj

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Murat Akça), Welinton, Sequeira, Midtsjö (Dk. 66 Lusamba), Ndiaye, Halil Akbunar (Dk. 66 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 78 Erencan Yardımcı), Thiam, Umut Nayir

Goller: Dk. 16 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor) Dk. 26 Menig, Dk. 59 Caner Osmanpaşa, Dk. 69 Manaj, 90+5 Koita (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Manaj, Dk. 45+4 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45+1 Welinton, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 68 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.

49. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmayı aşan top ceza sahasındaki Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Gökcan Kaya'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

59. dakikada Sivasspor 2-1 öne geçti. Menig'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

69. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Manaj, rakibin geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

90+5. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, müdahalede bulunan kaleci Erdem Canpolat'ın kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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