EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor\'u 4-1 yendi

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis) (Dk. 88 Koita), Caktas (Dk. 71 Poungouras), N'Jie (Dk. 72 Emrah Başssan), Menig (Dk. 88 Camara), Manaj
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 78 Murat Akça), Welinton, Sequeira, Midtsjö (Dk. 66 Lusamba), Ndiaye, Halil Akbunar (Dk. 66 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 78 Erencan Yardımcı), Thiam, Umut Nayir
Goller: Dk. 16 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor) Dk. 26 Menig, Dk. 59 Caner Osmanpaşa, Dk. 69 Manaj, 90+5 Koita (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Manaj, Dk. 45+4 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45+1 Welinton, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 57 Alpaslan Öztürk, Dk. 68 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.
49. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmayı aşan top ceza sahasındaki Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Gökcan Kaya'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
59. dakikada Sivasspor 2-1 öne geçti. Menig'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
69. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Manaj, rakibin geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1
90+5. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, müdahalede bulunan kaleci Erdem Canpolat'ın kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1
EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
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