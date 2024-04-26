EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.