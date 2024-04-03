EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yendi

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis (Dk. 87 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 64 Kvet), Koita, Azizbek (Dk. 64 Njie), Manaj
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 68 Nazım Sangere), Koray Günter, Veseli, Paoletti (Dk. 57 Rohden), Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın (Dk. 57 Mendes), Lasagna (Markao)
Gol: Dk. 89 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bertolacci, Dk. 71 Eysseric, Dk. 75 Koray Günter, Veseli (Maç bittikten sonra) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 76 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında EMS Yapı Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
66. dakikada Mendes'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kurtardı.
74. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
82. dakikada Eysseric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mendes'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
84. dakikada Koita'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Manaj'ın vuruşunda, kaleci Sirigu topu kurtardı.
89. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda, top kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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