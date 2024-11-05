En sonunda bunu da gördük! Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip

Spor

\'Mezgit\' diye satmışlardı ama bakın ne çıktı

Her geçen gün birbirinden ilginç olayların yaşandığı futbol sahalarında yine inanılmaz bir an yaşandı. Brezilya Şampiyonası'nda Corinthians ve Palmeiras arasında oynanan maçta, Corinthians taraftarları sahaya domuz kafası attı.

SAHAYA DOMUZ KAFASI ATTILAR

Oyunun devam etmesi için atılan kafayı uzaklaştırmak isteyen futbolcu Yuri Alberto ise maçtan sonra, "Neredeyse ayağımı kırıyordum. Bunun bir yastık falan olduğunu sandım ama bir domuz kafasıydı" dedi. Polis, Corinthians'tan stadyumun görüntülerini talep etti ve domuz kafasının arenaya nasıl girdiğini araştırıyor .