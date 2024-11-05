En sonunda bunu da gördük! Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

En sonunda bunu da gördük! Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip

Geniş Video İzle

Brezilya Şampiyonası'nda Corinthians ve Palmeiras arasında oynanan maçta, Corinthians taraftarları sahaya domuz kafası attı. Atılan domuz kafasını yastık zannederek tekme atan futbolcu Yuri Alberto ise maçtan sonra "Bunun bir yastık falan olduğunu sandım ama bir domuz kafasıydı, neredeyse ayağımı kırıyordum" dedi. Söz konusu video kısa sürede viral oldurken polis domuz kafasının stada nasıl girdiğini araştırıyor.

05.11.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her geçen gün birbirinden ilginç olayların yaşandığı futbol sahalarında yine inanılmaz bir an yaşandı. Brezilya Şampiyonası'nda Corinthians ve Palmeiras arasında oynanan maçta, Corinthians taraftarları sahaya domuz kafası attı.

SAHAYA DOMUZ KAFASI ATTILAR

Oyunun devam etmesi için atılan kafayı uzaklaştırmak isteyen futbolcu Yuri Alberto ise maçtan sonra, "Neredeyse ayağımı kırıyordum. Bunun bir yastık falan olduğunu sandım ama bir domuz kafasıydı" dedi. Polis, Corinthians'tan stadyumun görüntülerini talep etti ve domuz kafasının arenaya nasıl girdiğini araştırıyor .

En sonunda bunu da gördük! Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip

Corinthians, Palmeiras, Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Polis, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En sonunda bunu da gördük! Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaman Auto:
    Ferhat atmıştır bjk GS’a yenilince :))) 20 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Koyun kafası falan olsa ortalığı ayağa kaldırırdıkta domuzsa sıkıntı yok. Ayaklarına sağlık yiğidim 3 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feros domuz kafası atamaz insan akrabasina kiyabilir mi? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:52 AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
16:22 İki kuruş uğruna yaptığına bakın Polis fark edip hemen durdurdu İki kuruş uğruna yaptığına bakın! Polis fark edip hemen durdurdu
16:10 Galatasaray’ın Mauro Icardi’yi satacağı para ortaya çıktı Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi satacağı para ortaya çıktı
16:02 Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir
16:01 “1. biz olmalıydık“ diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı "1. biz olmalıydık" diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:53 Borçlar peşini bırakmıyor Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor
15:35 UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı UEFA, milli futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlattı
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 12:02:42. #1.12#
SON DAKİKA: En sonunda bunu da gördük! Sahaya domuz kafası attılar, sonrasında olanlar daha garip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.