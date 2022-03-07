Enea Bastianini kariyerinin ilk zaferine MotoGP 2022'nin açılışında uzandı - Son Dakika

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2022 takviminin açılış yarışı Katar'da düzenlendi. Red Bull sporcularının üstünlüğüyle geçen mücadeleyi Enea Bastianini kazandı. Bu sonuçla Red Bull sporcusu Bastianini, kariyerinin ilk MotoGP zaferini kazanmış oldu.

PODYUM RED BULL SPORCULARININ