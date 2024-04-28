Enes Ünal'ın gol ve asistiyle Bournemouth, Brighton'ı 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Enes Ünal'ın gol ve asistiyle Bournemouth, Brighton'ı 3-0 yendi

Enes Ünal\'ın gol ve asistiyle Bournemouth, Brighton\'ı 3-0 yendi

Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth, Enes Ünal'ın bir gol bir asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Enes Ünal, takımının ikinci golünü kaydederken, birinci golde de asist yaptı. Bournemouth bu galibiyetle 48 puana yükselerek 10. sırada yer aldı.

28.04.2024 18:33
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İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi.

???????Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth, 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi.

Takımının ikinci golünü kaydeden ve birinci golde asist yapan Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika süre aldı.

Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Bournemouth, 10. sırada yer aldı. Brighton ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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