Engelli Sporcular Olimpik Masa Tenisine Yükseliyor - Son Dakika
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Engelli Sporcular Olimpik Masa Tenisine Yükseliyor

26.06.2026 11:13
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Şafaktepe ve Lider Kulüpleri, paralimpik başarılarıyla olimpik masa tenisine de sporcu yetiştirecek.

Paralimpik branşlarda önemli başarılara imza atan Şafaktepe Gençlik ve Spor Kulübü ile Lider Engelliler Spor Kulübü, masa tenisinde olimpik alanda da şampiyon sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Şafaktepe Gençlik ve Spor Kulübü ile Lider Engelliler Spor Kulübünün başkanlığını yürüten İlhami Kılıçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paralimpiklerde elde ettikleri tecrübeyi olimpik masa tenisine de aktarmak istediklerini söyledi.

Türkiye'de engelli sporculara verilen destekle paralimpik branşlarda büyük bir çıkış yakalandığını vurgulayan Kılıçkaya, "Kulübümüzde farklı yaş gruplarında çok sayıda sporcu yetişiyor ve bu sporcularımız Türkiye'nin birçok kategorisinde şampiyon olmaya başladılar. İlk hedefimiz buydu. Türkiye'de şampiyon sporcular yetiştirip onları federasyonumuzun önderliğinde uluslararası arenaya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Paralimpiklerde başardığımızı olimpik alanda da başaracağız"

Başantrenör Yusuf Kılıçkaya ise Şafaktepe Spor Kulübü ve Lider Engelliler Spor Kulübünün Türk masa tenisi için önemli bir altyapı merkezi haline geldiğini söyledi.

İki kulübün özellikle kadın sporcuların yetişmesinde önemli rol oynadığını anlatan Yusuf Kılıçkaya, "Lider Engelliler ve Şafaktepe olarak kadınlarda ülkenin lokomotifi konumundaydık. Her sene miniklerde, küçüklerde, yıldızlarda ve gençlerde Türkiye şampiyonu sporcularımız çıktı. A Milli Takım'da oynayan sporcularımız da oldu." diye konuştu.

Masa tenisine uzun yıllardır büyük emek verdiklerini belirten Kılıçkaya, "Günlük en az 10-15 saat masa tenisiyle ilgileniyorum. Hayatım 20-25 senedir bu şekilde geçiyor. Yeni yetenekleri bulup hem ulusal hem de uluslararası düzeyde şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Paralimpiklerde Avrupa, dünya ve paralimpik oyunları şampiyonları yetiştirdiklerini hatırlatan Yusuf Kılıçkaya, aynı başarıyı olimpik alanda da yakalamak istediklerini vurgulayarak, "Olimpik sporcular da yetiştireceğimize inanıyoruz. Olimpiyatlarda yarışan sporcular Lider Engelliler ve Şafaktepe'den çıkacak. Paralimpiklerde başardığımızı engelsizlerde de, olimpik alanda da başaracağız." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefi

Yusuf Kılıçkaya, yakın dönemde Ela Su Yönter ve Büşra Demir'den önemli başarılar beklediklerini aktararak, "Ela Su Yönter, geçen yıl 13 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda final oynamıştı. WTT Bosna ve Kosova'da altın çıkarttı. Bu yıl vitesi biraz daha yükseltmek istedik. Ela Su Yönter'in yıldızlarda, Büşra Demir'in de gençlerde Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Önlerinde Balkan Şampiyonası ve ardından Portekiz'in Porto kentinde yapılacak Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası olduğunu aktaran Kılıçkaya, şunları kaydetti:

"Daha önce erkeklerde ve takımlarda madalyalar geldi. Bu yıl özellikle kadınlar kategorisinde hem gençlerde hem de yıldızlarda madalya almak istiyoruz. Burası bir fabrika gibi. Onlarca milli sporcu yetiştirdik, şimdi de yeni şampiyonlar çıkarmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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