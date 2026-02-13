ENKA, İsviçre'yi 20-7 Yendi

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçında ENKA, İsviçre'nin Carouge Natation takımını 20-7 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk bölümünü 4-3 önde tamamlayan ENKA, devreyi de 9-4 üstün geçti. Üçüncü bölümü 13-6 önde bitiren ENKA, karşılaşmadan 20-7 galip ayrıldı.
C Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Galatasaray, Carouge Natation'la karşı karşıya gelecek.
