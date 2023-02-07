Enkaz altındaki kaleci Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor! Eşi, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Enkaz altındaki kaleci Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor! Eşi, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım çağrısı yaptı

07.02.2023 12:18

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım çağrısında bulundu. Eşinin 30 saattir enkaz altında olduğunu söyleyerek yardım isteyen Türkaslan, "30 saattir enkazın altında Eyüp, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor, ne olursunuz yardım edin" dedi.

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğarken, enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için eşi Kübra Türkaslan gözyaşları içinde yardım çağırısında bulundu.

"30 SAATTİR ENKAZIN ALTINDA"

Saatlerdir enkaz altında olan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım isteyen eşi Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında." dedi.

Ahmet Eyüp Türkaslan

"KİMSE ENKAZIN ALTINDAN ÇIKARAMIYOR"

Gözyaşları içinde video paylaşan Kübra Türkaslan, "Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor, ne olursunuz yardım edin." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
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Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş, Türkiye, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enkaz altındaki kaleci Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor! Eşi, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yardım çağrısı yaptı - Son Dakika


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