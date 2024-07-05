Erbaa Belediye Başkanı Erbaaspor\'a destek istedi

Spor

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğraul Karagöl, STK temsilcileri ile bir araya gelerek TFF 2. Lig'de ilçeyi temsil edecek olan Erbaaspor'a destek istedi.

Bütün Erbaalıları Erbaaspor'a destek olmaya davet eden Başkan Karagöl, "Mavi beyaz tutkumuz için tüm şehir tek yürek olalım. Tokat'ımızı 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig'de temsil edecek Erbaaspor'umuz için İlçe Kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demirayak ile birlikte STK temsilcilerimizle bir araya geldik. Sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileriyle şehrimizin takımını konuştuk. Mavi beyazlılarımızın yeni sezona birlik ve beraberlik içinde başlaması için STK'larımızla ortak bir vizyon belirleyip güç birliği yaptık. 2'nci Lige yükseldiğimiz gün gibi büyük başarıların kamu, STK ve taraftarın bütünleşmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Her bir Erbaalının şehrin takımı söz konusu olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği gerçeği ile bütün hemşehrilerimizi takımımıza sahip çıkıp, destek olmaya davet ediyorum. Takımımızı ve şehri bütünleştirmeyi gaye edindiğimiz toplantımıza katılan ilçe kaymakamımıza, STK temsilcilerimize, Merkür Jet Erbaaspor Kulübü Başkanımız Sayın Halis Din ve yönetimine teşekkür ediyorum. Haydi Erbaa, mavi beyaz tutkumuz için birlik olma zamanı" dedi. - TOKAT