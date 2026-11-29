Erbaa Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Efe Köse, Ermenistan'da düzenlenen Yıldızlar İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli forma ile şampiyonaya katılan Mehmet Efe Köse, elde ettiği dereceyle hem Erbaa'ya hem de Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Erbaa Belediye Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şampiyon sporcu Mehmet Efe Köse ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.