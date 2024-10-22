Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta sahasında oynayacağı İzmir Çoruhluspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında sahasında oynayacağı İzmir Çoruhluspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarına başlayan Erciyes 38 takımı, 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak maça hazırlanıyor. Geride kalan haftayı Niğde Belediyespor karşısında aldığı yenilgi ile noktalayan mavi-siyahlılar, bu hafta 3 puanı hanesine yazdırıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Erciyes 38 takımı ile İzmir ekibi Çoruhluspor, geride kalan 7 haftada 8'er puan toplamayı başardı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes 38, Çoruhluspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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