Erciyes 38 FK'nın Yeni Başkanı Latif Ersoy - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes 38 FK'nın Yeni Başkanı Latif Ersoy

Erciyes 38 FK\'nın Yeni Başkanı Latif Ersoy
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 FK'da yapılan olağanüstü genel kurulda Latif Ersoy başkan seçildi. Şampiyonluk hedefi belirledi.

3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'da düzenlenen genel kurul sonrası yeni başkanı Latif Ersoy oldu.

3'üncü Lig'de mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen genel kurula MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayseri spor önceki dönem başkanlarından Nurettin Açıkalın ve Berna Gözbaşı, protokol üyeleri ve bazı antrenör ve spor kulübü yetkilileri katıldı.

BAKİ ERSOY: ÖNEMLİ OLAN ŞEFFAFLIK

Genel kurulda konuşma yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bu sene hedefin şampiyon olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Bu kulüp buraya gelene kadar çok şey yaşadı. Üç sezon önce liglerin başlamasına 1 hafta kala TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal beni aradı, 'Talas Belediyesi mali olarak yetişemiyor ve bu kulübü kapatıyor' dedi. Vali beyle konuşma yaptık. Bir bütçe oluşturuldu. O yıl takım ligi 9'uncu sırada bitirdi. Talas Belediye Başkanımız sağ olsun bize tesis desteği sundu. O dönem Ahmet Dirgenali kardeşimiz başkan oldu. Takım geçen sezonu grup ikincisi bitirdi ve play-off oynadı. Bu sene hedef şampiyonluk. Ama şampiyon olursunuz olamazsınız, önemli olan şeffaf bir kulüp olmanız. Biz maalesef Kayserispor'da bu şeffaflığı yıllar içinde yakalayamadık. Neden? Çünkü, sürekli geçmiş, sürekli geçmiş ve borçlar bitmedi" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Gerçekleşen genel kurul sonrası yönetim kurulu asil üyeler şu şekilde açıklandı:

"Latif Ersoy, Ahmet Çınar, Ali Fidan, Alper Apaydın, Altunay Okuducu, Çağatay Uzunluoğlu, Çağrı Furkan Umdu, Emre Beşparmak, Gökhan Gülen, Hasan Alp Doğan, İsmail Turan, Kamil Ulu, Mert Açıkalın, Mustafa Genç, Mustafa Korur, Mustafa Tutgun, Sadi Uğur Ekşi, Volkan Çolak ve Ziya Akyürek."

Kaynak: DHA

Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'nın Yeni Başkanı Latif Ersoy - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
İzmit Belediye Başkanı’nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim İzmit Belediye Başkanı'nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim
Güney Kore’nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek Güney Kore'nin en zengin ikinci ismi eski eşine 644 milyon dolar tazminat ödeyecek
Burdur’da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı Burdur'da tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı
Sahte vekaletle 200 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar noterde yakalandı Sahte vekaletle 200 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar noterde yakalandı

16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
15:46
“Cesedi yok etti“ denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
"Cesedi yok etti" denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 17:01:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK'nın Yeni Başkanı Latif Ersoy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.