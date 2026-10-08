Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02spor'u 2-0 yenerek tur atladı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02spor'u 2-0 yenerek tur atladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Kahta 02spor\'u 2-0 yenerek tur atladı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Kahta 02spor'u 2-0 yenerek adını üst tura yazdırdı. Karşılaşmada Erciyes 38 FK'nın golleri 71. dakikada Mehmet Tosun ve 90+2. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda kendi evinde Kahta 02spor'u 2-0 yenen Erciyes 38 FK adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Hakan Yüncü, Mehmet Sonay, Metehan Çetin

Erciyes 38 FK: Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Çağrı Yağız Yasak Dk. 82), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih Yiğit Şanlıtürk Dk. 55), Burak Efe Arslan (Utkan Gökçen Dk. 66), Berkay Ekici, Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (İlkay İşler Dk. 55), Ali Kılıç (Güney Gençel Dk. 82)

Kahta 02Spor: Ahmet Özden, Bahaddin Vural, Ahmet Ayhan, Sefa Saz, Ahmet Gazihan Fırat, Mehmet Ali Akın, Hüseyin Göksu (Roji Sözeri Dk. 46), İbrahim Halil Keser (Yunus Polat Dk. 82), Muharrnem Koç, Burhan Bal (Dk. 67 Yiğit Kadıoğlu), Mustafa Çolak (Dk. Abdülsamet Kaya Dk. 67)

Gol: Mehmet Tosun Dk. 71, Fatih Yiğit Şanlıtürk Dk. 90+2 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Berkay Ekici, Seyit Ali Kahya (Erciyes 38 FK), Mustafa Çolak, Ahmet Gazihan Fırat (Kahta 02Spor)

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıMehmet TosunErciyesFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Tartışma yaratan görüntü Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:46
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:03:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02spor'u 2-0 yenerek tur atladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei