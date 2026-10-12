Erciyes 38 FSK kaptanı Akçakın, Adanaspor\'a hat-trick yaparak ligde 4. golüne ulaştı

Erciyes 38 FSK kaptanı Akçakın, Adanaspor'a hat-trick yaparak ligde 4. golüne ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Erciyes 38 FSK, sahasında Adanaspor ile karşılaşırken kaptanı Artun Akçakın 32, 45+1 ve 60. dakikalarda hat-trick yaptı. Ligdeki gol sayısını 4'e çıkaran 33 yaşındaki futbolcu, 65 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Berkay Ekici'ye bıraktı.
Erciyes 38 FSK takım kaptanı Artun Akçakın, Adanaspor maçında hat trick yaparak ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ligin 6. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşırken, mavi siyahlı takımın kaptanı Artun Akçakın hat trick yaptı. Artun, karşılaşmanın 32, 45+1 ve 60. dakikalarında gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.
Karşılaşmanın 65 dakika sahada kalan Artun Akçakın yerini Berkay Ekici'ye bıraktı.
Kaynak: İHA
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