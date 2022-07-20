Erciyes Cup: Kayserispor: 2 Alanyaspor: 1 - Son Dakika
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Erciyes Cup: Kayserispor: 2 Alanyaspor: 1

20.07.2022 23:15
Erciyes Cup: Kayserispor: 2 Alanyaspor: 1

Erciyes Cup mücadesinde Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı.

Erciyes Cup mücadesinde Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Ahmet Ulu xx, Halit Karacabay xx

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Anthony Uzodimma xx (Bernard Mensah dk. 76 x), Majid Hosseini xx, Gustavo Campanharo xxx, Lionel Carole xx, Ali Karimi x (Ramazan Civelek dk. 56 x), Emrah Başsan x (Cardoso dk. 56 x), Mame Thiam xx (Carlos Mane dk. 56 x) Olivier Kemen xx (Gökhan Sazdağı dk. 76 x), Andrea Bertolacci x (Nurettin Korkmaz dk. 56 x), Mario Gavranovic xx (İlhan Parlak dk. 56 x)

Alanyaspor: Yusuf Karagöz x, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Efkan Bekiroğlu xx, Bruno Eduardo x, Fatih Aksoy x, Daniel Santos xx, Jure Balkovec xx, Furkan Bayır x (Çağan Kayra dk. 86 ?), Oğuz Aydın x, Ümit Akdağ x

Goller: Mario Gavranovic (dk. 30), Andrea Bertolacci (dk. 42) (Kayserispor), Majid Hosseini (dk. 55 k.k.) (Alanyaspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Cup: Kayserispor: 2 Alanyaspor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Cup: Kayserispor: 2 Alanyaspor: 1 - Son Dakika
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