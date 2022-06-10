Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika
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Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

10.06.2022 17:00
Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Erdemli Belediyesi, bu yıl yaz spor okullarında 4 bin öğrenciyi ağırlamayı planlıyor.

Erdemli Belediyesi, bu yıl yaz spor okullarında 4 bin öğrenciyi ağırlamayı planlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-15 yaşındaki öğrencilere yönelik yaz spor okulları hem ilçe merkezinde hem yaylalarda açılacak.

Okullarda, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk ve tenis başta olmak üzere farklı spor dallarında kurslar yapılacak.

Kurslarda 4 bin öğrencinin ağırlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençleri sporun her dalıyla buluşturmayı istediklerini belirterek, başvuruların Spor İşleri Müdürlüğüne yapılması gerektiğini kaydetti.

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Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor Erdemli'de 'Yaz Spor Okulları' başlıyor
Kaynak: AA

Erdemli Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika

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