Okullarda, futbol, basketbol , voleybol , okçuluk ve tenis başta olmak üzere farklı spor dallarında kurslar yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-15 yaşındaki öğrencilere yönelik yaz spor okulları hem ilçe merkezinde hem yaylalarda açılacak.

Kaynak: AA

Erdemli Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Erdemli yaz spor okullarında 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor - Son Dakika

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