Eren Şafak: "Hedefimiz takımı yukarılara taşıyabilmek" - Son Dakika
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Eren Şafak: "Hedefimiz takımı yukarılara taşıyabilmek"

09.10.2022 16:08

- Eren Şafak: "Hedefimiz takımı yukarılara taşıyabilmek" Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, 1-0 kaybettikleri Altınordu maçı sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin takımı yukarılara taşıyabilmek olduğunu söyledi.

- Eren Şafak: "Hedefimiz takımı yukarılara taşıyabilmek"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, 1-0 kaybettikleri Altınordu maçı sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin takımı yukarılara taşıyabilmek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaştığı Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, "Bugün kazanmamız gereken bir maçı maalesef mağlubiyetle ayrıldığımız için çok üzgünüz. İlk 30 dakika takımımdan memnunum ancak 30. dakikadan sonra memnun değilim, Oyuncularımızla konuşacağız. Enerjisi düşük başladık oyuna. Tam oyunu tutalım derken golü yedik. Son 15-20 dakikasında, 10 kişi kalmamıza rağmen etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz takımı yukarılara taşıyabilmek. Bundan sonra daha iyi bir takımı Tuzlaspor'u izletebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Eren Şafak, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Şafak: 'Hedefimiz takımı yukarılara taşıyabilmek' - Son Dakika

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