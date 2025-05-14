Erenler Karate Spor Kulübü\'nün Kuşak Bağlama Töreni

Erenler Karate Spor Kulübü'nün kuşak bağlama törenine katılan Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Çocuklarımız için en güzel aktivite spordur. Her bir evladımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler Karate Spor Kulübü'nün kuşak bağlama törenine katıldı. Dinç, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Dinç, "Erenler Karate Spor Kulübünde çocuklarımızın kuşak bağlama törenine katıldık. Çocuklarımız için en güzel aktivite spordur. Her bir evladımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA