Ergene Velimeşespor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı - Son Dakika
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Spor

Ergene Velimeşespor'da Yeni Yönetim Göreve Başladı

Ergene Velimeşespor\'da Yeni Yönetim Göreve Başladı

Serkan Bezgin'in istifası sonrası yapılan genel kurulda Mehmet US başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını tamamladı ve teknik heyet ile futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

13.11.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor'da Serkan Bezgin'in istifasının ardından yapılan genel kurulda göreve seçilen Mehmet US başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.

Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Tesisleri'nde önceki gün gerçekleştirilen genel kurulun ardından ilk iş olarak görev dağılımını gerçekleştiren yeni yönetim daha sonra teknik heyet ve futbolcularla yine tesislerde bir araya gelerek toplantı yaptı.

Mehmet US başkanlığındaki yeni yönetiminde Engin Özcan, Hasan Bayram ve Ersin Arda başkanvekili, Yunus Eroğlu Futbol Şube Sorumlusu, Muammer Akın, Sinan Ergül, Hulusi Tor, Onur Turan, Hasan Şen, Kenan Alçık başkan yardımcısı, Mehmet Erkul altyapı sorumlusu, Osman Eminoğlu kulüp müdürü, Recai Taşkın da güvenlik müdürü olarak yer aldılar. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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