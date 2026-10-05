Erkan Sözeri, Kütahyaspor'un 52 Orduspor'a 4-0 yenildiği maç sonrası istifa etti - Son Dakika
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Erkan Sözeri, Kütahyaspor'un 52 Orduspor'a 4-0 yenildiği maç sonrası istifa etti

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Erkan Sözeri, Kütahyaspor\'un 52 Orduspor\'a 4-0 yenildiği maç sonrası istifa etti
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Kütahyaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sahasında 52 Orduspor'a 4-0 yenilmesinin ardından istifa etti. Sözeri, yaklaşık 3 aydır takımın başında olduklarını ve istediği başarı hikayesini yazamadığını söyledi. Yönetimin yeni teknik direktör için çalışma başlatması bekleniyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri görevinden istifa etti.

Kütahyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından beklenen ayrılık gerçekleşti. Sahasında 52 Orduspor'u konuk eden Kütahyaspor, rakibine 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri istifasını açıkladı.

Erkan Sözeri, yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana yaklaşık 3 aydır takımın başında olduklarını söyledi.

Yeni bir takım olduklarının farkında olduklarını ancak bunun mazeret olmadığını ifade eden Sözeri, "Bir başarı hikayesi yazmak istedik ama maalesef nasip değilmiş, kısmet değilmiş. İstediğimizi gerçekleştiremedik. Futbolda var mı bunlar, var. Her zaman görülür mü, görülmez ama dediğim gibi çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kütahyaspor yönetiminin, Erkan Sözeri'nin istifasının ardından yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışma başlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA
OrdusporFutbolSporSon Dakika

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