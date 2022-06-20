Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan tarihi başarı

Erkek Kılıç Milli Takımı, Türkiye'ye, Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen şampiyonada Fransa'yı yenerek bronz madalya alan milli takım, tarihi bir başarıya imza attı.

Milli takım, böylece 99 yıllık Türk eskrim tarihinde bugüne kadarki en iyi büyükler Avrupa derecesini elde etti.

Erkek Kılıç Milli Takımı sporcularından Enver Yıldırım, "Bugün gerçekten tarih yazdık. Antalya'da, evimizde oynadık. Tarihe imza attık, büyükler Avrupa üçüncüsü olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Muhammed Anasız, "Türkiye eskrim tarihinde büyük bir başarıya imza attık. En alt kademeden en üst kademeye kadar herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayan Kerem Çağlayan, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış takımları yendiklerine dikkati çekti. Tolga Aslan da çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Öte yandan, bugün piste çıkan Kadın Flöre Milli Takımı (İrem Karamete, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan); Polonya, Büyük Britanya ve Avusturya ile yaptığı karşılaşmalar sonucu şampiyonayı 10. sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde takım maçları gerçekleştirilecek.