Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu - Son Dakika
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Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu

30.05.2022 15:07
Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu

Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan final maçında ev sahibi ülke, Kanada'yı uzatmalarda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Evinde yaşadığı şampiyonluk sonrası Finlandiya halkı, sokaklarda kutlama yaptı.

Finlandiya, böylece son 4 büyük hokey organizasyonunda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış oldu. Dünya şampiyonalarında 2019'da altın, 2021'de gümüş madalya alan Finlandiya, 3 ay önce Kış Olimpiyatları'nda da altın madalya elde etmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Buz Hokeyi, Finlandiya, Kanada, Spor, Son Dakika

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