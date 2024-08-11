Ersun Yanal: İki takımın da golü yediğinde çıkaramayacağı bir maç oynandı - Son Dakika
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Ersun Yanal: İki takımın da golü yediğinde çıkaramayacağı bir maç oynandı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da golü yemesi durumunda çıkaramayacağı bir mücadele ortaya konduğunu söyledi.

11.08.2024 22:24
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- Ersun Yanal: "İki takımın da golü yediğinde çıkaramayacağı bir maç oynandı"

İSTANBUL - Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da golü yemesi durumunda çıkaramayacağı bir mücadele ortaya konduğunu söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler, tarihinde ilk kez oynadığı Trendyol 1. Lig maçında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Lige 1 puanla başlayan Diyarbakır temsilcisinde Teknik Direktör Ersun Yanal, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Yanal, " Türkiye'de Süper Lig ve Süper Lig'in altındaki bu grubun birbirine çok yaklaştığı bir sezon olacak. Üst grupta birçok takım yakın bütçe ayırdı bu ligde. Bu bütçeyle büyük ihtimalle rekabetin de ortaya çıkacağı güzel bir sezon olacak. Henüz hazır bir takım değiliz. 11 oyuncu takımımıza katıldı ve geçen seneden de 11 oyuncuyla devam ediyoruz. 3-4 hafta içinde takımı büyük ihtimalle oluşturmuş oluruz. Bunlar giderilebilecek problemler. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugün iki takımın da golü yediğinde çıkaramayacağı bir maç oynandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Ersun Yanal, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal: İki takımın da golü yediğinde çıkaramayacağı bir maç oynandı - Son Dakika

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