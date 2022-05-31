Ertaç Özbir Adana Demirspor'da - Son Dakika
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Ertaç Özbir Adana Demirspor'da

31.05.2022 22:29
Ertaç Özbir Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Adana Demirspor, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz sezon küme düşen Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Adana doğumlu olan Ertaç Özbir, Yeni Malatyaspor formasıyla 29 maçta kalesinde 44 gol gördü. Ertaç Özbir, 6 maçı hiç gol yemeden tamamladı.

Daha önce Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Malatyaspor'da forma giyen Ertaç Özbir önümüzdeki sezon Mavi Lacivertli formayı terletecek. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ertaç Özbir Adana Demirspor'da - Son Dakika


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