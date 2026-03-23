Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim

23.03.2026 15:44
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşmasını tribünden izledi. Karşılaşmada NEC Nijmegen forması giyen Ahmetcan Kaplan ve Başar Önal ilk 11'de sahaya çıktı. Özellikle Başar Önal'ın izlendiği belirtildi. 21 yaşındaki Başar Önal, bu sezon 8 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Sarı-lacivertli yönetimin kritik bir maçı yerinde takip etmesi dikkat çekti.

HOLLANDA'DA TAKİPTE

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşmasını tribünden izledi. Bu ziyaret, transfer çalışmaları kapsamında değerlendirildi.

HEDEF BAŞAR ÖNAL

Karşılaşmada NEC Nijmegen forması giyen Ahmetcan Kaplan ve Başar Önal ilk 11'de sahaya çıkarken, Torunoğulları'nın özellikle Başar Önal'ı izlemek için tribünde olduğu ortaya çıktı. Heerenveen'de forma giyen Eser Gürbüz ise süre almadı.

GENÇ YILDIZ PARLIYOR

21 yaşındaki Başar Önal, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sol kanat ve forvet hattında görev yapan genç oyuncu, 29 maçta 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

DERBİ ÖNCESİ YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe, Gaziantep FK galibiyetiyle milli araya girerken, dönüşte Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Yönetim ise bir yandan kritik maçın planlarını yaparken diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Yorumlar (3)

  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    ya bu transfer taktiğini değiştirin daha prof yapın şu işi milyon dolarlar gidiyo 0 0 Yanıtla
  • riyad mahrez riyad mahrez:
    Taraftar lookman , sörloth , nunez bekliyor , izledikleri isimlere bak ahmetcan , başar... 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bizden gene olmaz belli oldu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
