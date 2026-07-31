Ertan Zeybek: "Şehir destek verirse iki üç yılda eski günlere döneriz"

Adana Demir spor Başkanı Ertan Zeybek, göreve geldikleri günden bu yana kulübü ayakta tutmak için büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Kulübü yönetmeye değil yaşatmaya geldik. Destek olmazsa toparlanmak on yıl sürer. Şehir destek verirse iki üç yılda eski günlere döneriz" dedi.

Son iki sezonda yaşadığı mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, puan silme cezalarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Son olarak FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezasına çarptırılan mavi-lacivertli kulüpte Başkan Ertan Zeybek, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın kamp çalışmalarına başladığını belirten Zeybek, "Normalde hedefimiz üst sıralar ancak FIFA dosyaları yüzünden eksi puanlar alacağız. Bu sezon üst sıralar için rekabet edemeyeceğiz. Sahada puanlarımızı alsak da masa başında silinecek puanlar önümüzü kesecek. Ana hedefimiz ligde kalmak" dedi.

"Yönetim aylardır tek başına mücadele ediyor"

FIFA'da devam eden dosyaların önemli bir kısmına müdahale ettiklerini aktaran Başkan Zeybek, "Çözemediklerimizden dolayı eksi 6 puan aldık ve devamı da gelecek. Yönetim aylardır tek başına mücadele ediyor. Şehirden belediyelerden veya milletvekillerinden destek yok. Kulübü yönetmeye değil yaşatmaya geldik. Destek olmazsa toparlanmak on yıl sürer. Şehir destek verirse iki üç yılda eski günlere döneriz" ifadelerini kullandı.

"Transfer tahtasının açılması şu an çok zor"

Transfer yasağının devam ettiğini ve mevcut şartlarda transfer tahtasını açmalarının oldukça zor olduğunu belirten Zeybek, "Federasyondan en azından amatör transfer yapabilmek için izin talep ettik. Sonuç olumlu olursa tekrar yarışmacı bir takım kurabiliriz. Forma ve SMS kampanyaları başlattık. Elde edilen gelirleri FIFA dosyalarını kapatmak için kullanıyoruz. Gelecek dönemler için kalıcı gelir getirecek spor yatırımları planlıyoruz. Kulübün kendi personeli ve futbolcularının maaşlarını ödeyecek bağımsız bir bütçeye ulaşması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dördüncü büyük camiasıyız"

Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Zeybek, "Forma SMS ve IBAN bağışlarına güçleri yettiğince devam etmelerini bekliyoruz. Rakamın önemi yok yeter ki genele yayılsın. Türkiye'nin dördüncü büyük camiasıyız. İşçi emeğiyle kurulan dünyadaki sekiz takımdan biriyiz. En büyük hedefimiz Adana Demirspor'u el birliğiyle yeniden Süper Lig'e çıkarmak" dedi.