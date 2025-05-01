Ertem Şener\'in annesi vefat etti

Beyaz Futbol programının yapımcısı ve moderatörü Ertem Şener'in annesi Meltem Şener vefat etti. Acı haber Beyaz Futbol sosyal medya hesabından açıkladı.
Yapılan açıklamada, 'Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener'in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz' denildi.
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