Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor yönetiminin transferde tasarrufu olmadığını yalanladı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'un basın sözcüsü Tuncay Arıcan'ın yönetimin transferde tasarrufu olmadığına dair açıklaması üzerine eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan yalanlama geldi.
Trendyol 1.Lig takımlarından Kocaelispor'da taraftarın kulüp başkanı Engin Koyun'un istifasını istemesinin ardından toplanan yönetim kurulu 'göreve devam etme' kararı aldı. Kulübün basın sözcüsü Tuncay Arıcan ise bugün basın toplantısı düzenledi. Arıcan'ın toplantıda transferde yönetimin hiçbir tasarrufunun olmaması yönündeki beyanıyla ilgili olarak Ertuğrul Sağlam'dan yalanlama geldi. Yaklaşık üç hafta önce karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılan eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam tepki gösterdi. Gerekirse detaylarıyla ilerleyen günlerde açıklama yapabileceğini de kaydeden Sağlam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kocaelispor'dan ayrıldığımızdan bu yana takımın mücadelesine zarar vermemek adına herhangi bir açıklamada bulunmadım. Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan'ın bugün basın toplantısında 'Hiçbir transferi yönetim yapmadı' şeklinde doğru olmayan açıklamasını ise üzülerek takip ettim. Gerek sezon başı, gerek ise devre arası transfer döneminde teknik ekibimizin istediği isimlerin yanında yönetim kurulunca belirlenen futbolcular da kadroya katılmıştır ve bu durum kamuoyunca da bilinmektedir. Bununla beraber ısrarla istediğimiz bazı oyuncularla görüşme dahi yapılmamıştır. Gerekirse konuyla ilgili detayları da ilerleyen günlerde açıklayabilirim." - KOCAELİ
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