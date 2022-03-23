ERÜ Spor Bilimlerinden "Spor ile Hayatı Değiştir" etkinliği - Son Dakika
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ERÜ Spor Bilimlerinden "Spor ile Hayatı Değiştir" etkinliği

23.03.2022 16:01
ERÜ Spor Bilimlerinden "Spor ile Hayatı Değiştir" etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersi kapsamında Kayseri Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda "Spor ile Hayat Değişir " etkinliği düzenledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersi kapsamında Kayseri Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda "Spor ile Hayat Değişir " etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam toplam 75 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ile okul öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Etkinlik bitiminde okul müdürü Mustafa Aksoy, ders sorumlusu Hasan Aksoyak'a bir teşekkür plaketi verdi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, ders kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi. Aksoyak, " Bugün Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır bulunmalarını arttırmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, Egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

ERÜ Spor Bilimlerinden Spor ile Hayatı Değiştir etkinliği
ERÜ Spor Bilimlerinden Spor ile Hayatı Değiştir etkinliği
ERÜ Spor Bilimlerinden Spor ile Hayatı Değiştir etkinliği
ERÜ Spor Bilimlerinden Spor ile Hayatı Değiştir etkinliği

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Spor Bilimleri Fakültesi, Erciyes, Kayseri, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ERÜ Spor Bilimlerinden 'Spor ile Hayatı Değiştir' etkinliği - Son Dakika


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