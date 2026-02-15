Erzincan 1. Amatör Küme\'de yeni sezon heyecanı başladı

2025/2026 sezonu Erzincan 1. Amatör Küme'nin açılış maçında, Kargın Belediyespor ile Kemahspor karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk karşılaşmasına katılım sağlanarak sporcuların heyecanına ortak olundu. Açılış maçında dostluk ve centilmenlik ön plandaydı.

Yeni sezonun centilmence mücadelelere, dostluğa ve kardeşliğe sahne olması temenni edilirken, her iki takıma ve Erzincan'daki tüm amatör kulüplere başarı dilekleri iletildi.

Sporun birleştirici gücüyle Erzincan'da birlik ve beraberliğin daim olması vurgulandı. - ERZİNCAN