Erzincan 1. Amatör Küme'de yeni sezon heyecanı başladı

15.02.2026 14:36  Güncelleme: 14:38
2025/2026 sezonu Erzincan 1. Amatör Küme'nin açılış maçında Kargın Belediyespor ile Kemahspor dostluk ve centilmenlik içerisinde karşı karşıya geldi. Yeni sezon, sporun birleştirici gücüyle birlik ve beraberlik vurgusuyla başlamış oldu.

Sezonun ilk karşılaşmasına katılım sağlanarak sporcuların heyecanına ortak olundu. Açılış maçında dostluk ve centilmenlik ön plandaydı.

Yeni sezonun centilmence mücadelelere, dostluğa ve kardeşliğe sahne olması temenni edilirken, her iki takıma ve Erzincan'daki tüm amatör kulüplere başarı dilekleri iletildi.

Sporun birleştirici gücüyle Erzincan'da birlik ve beraberliğin daim olması vurgulandı. - ERZİNCAN

