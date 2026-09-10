Erzincan Valisi, Akdeniz Oyunları'nda 5 altın madalya kazanan sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Erzincan Valisi, Akdeniz Oyunları'nda 5 altın madalya kazanan sporcuları ağırladı

Erzincan Valisi, Akdeniz Oyunları\'nda 5 altın madalya kazanan sporcuları ağırladı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Akdeniz Oyunları'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcular Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş ile antrenörlerini makamında kabul etti. Aydoğdu, başarıların Erzincan ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcuların gençlere rol model olduğunu vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Akdeniz Oyunları'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcular Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş ile antrenörleri Murat Sönmez'i makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür'ün de katıldığı ziyarette, sporcuların uluslararası organizasyonda elde ettiği başarılar değerlendirildi.

Vali Aydoğdu, milli sporcuların elde ettiği başarıların Erzincan ve Türkiye için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aydoğdu, "Değer Erzincan" projesiyle gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesini, spor kültürünün kent genelinde yaygınlaştırılmasını ve geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Sporcuların kazandıkları başarıların yanı sıra disiplinli ve örnek davranışlarının da önem taşıdığını vurgulayan Aydoğdu, milli sporcuların gençlere rol model olduğunu kaydetti.

Başarıların arkasında büyük emek, disiplin ve fedakarlık bulunduğunu belirten Aydoğdu, sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörler Uğur Erçetin ve Murat Sönmez ile İl Özel İdaresi ve Telekom Spor Kulüplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincan Valisi, Akdeniz Oyunları'nda 5 altın madalya kazanan sporcuları ağırladı - Son Dakika

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