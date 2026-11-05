Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincanspor taraftarını tribünleri doldurmaya çağırdı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincanspor taraftarını tribünleri doldurmaya çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığındaki toplantıda Erzincanspor'un durumu ve gelecek hedefleri ele alındı. Takımın durumunun iyi olduğunu belirten Aydoğdu, en büyük gücün taraftar olduğunu söyleyip Erzincanlıları tribünleri doldurmaya davet etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincanspor'un mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Erzincanspor'un mevcut durumu, hedefleri ve geleceğe yönelik çalışmaları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Erzincanspor'un genel durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aydoğdu, kentin tüm kesimlerinin takıma sahip çıkmasının ve destek vermesinin önemini vurguladı.
Takımın en büyük gücünün taraftarı olduğunu ifade eden Aydoğdu, Erzincanlıları tribünleri doldurarak şehrin takımına destek olmaya davet etti.
Kaynak: İHA
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