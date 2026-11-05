Erzincan Valisi Aydoğdu, Erzincanspor taraftarını tribünleri doldurmaya çağırdı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincanspor'un mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Erzincanspor'un mevcut durumu, hedefleri ve geleceğe yönelik çalışmaları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzincanspor'un genel durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aydoğdu, kentin tüm kesimlerinin takıma sahip çıkmasının ve destek vermesinin önemini vurguladı.

Takımın en büyük gücünün taraftarı olduğunu ifade eden Aydoğdu, Erzincanlıları tribünleri doldurarak şehrin takımına destek olmaya davet etti.