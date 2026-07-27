Erzincanlı Badmintoncular, 3 Altın Kazandı! - Son Dakika
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Erzincanlı Badmintoncular, 3 Altın Kazandı!

Erzincanlı Badmintoncular, 3 Altın Kazandı!
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Erzincanlı sporcular, İstanbul'daki turnuvada 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Erzincanlı milli badmintoncular, İstanbul'da düzenlenen Navek Türkiye Junior International 2026 Badminton Turnuvası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

22-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 12 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda, Milli Takım formasıyla mücadele eden Erzincanlı sporcular kürsüye çıkmayı başardı.

Turnuvada Aleyna Korkut, Tek Kadınlar (Gençler) kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Nisanur Çimen, Çift Kadınlar (Gençler) kategorisinde birinciliğe ulaşırken, Gökay Göl de Çift Erkekler (Gençler) kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Karışık Çiftler (Gençler) kategorisinde mücadele eden Gökay Göl ile Nisanur Çimen ikilisi ise finali ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti.

Toplam 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Erzincanlı sporcular, uluslararası organizasyonda hem Türkiye'yi hem de Erzincan'ı başarıyla temsil etti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Gümüş, Spor, Son Dakika

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