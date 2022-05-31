Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

31.05.2022 11:37
Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

Okul Sporları 2021-2022 sezonu Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde yapıldı.

Okul Sporları 2021-2022 sezonu Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde yapıldı. Yapılan şampiyonada Erzincanlı sporcu Hatice Karakaş, birincilikle altın madalya almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli 34 İlden 118 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "Okul Sporları-Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası" Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Servet Tazegül Spor Salonunda başladı.

Düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Down Sendromlular Genç Kızlar müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Hatice Karakaş rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonluğu ile altın madalya almaya kazandı.

Karakaş ailesi ise kızları ile gurur duyduklarını belirterek spora devam etmesi için destekçisi olacaklarını söyledi. - ERZİNCAN

Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

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Kaynak: İHA

Altın Madalya, Türkiye, Mersin, Okul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincanlı down sendromlu sporcu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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