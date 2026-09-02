Erzincanspor 50,5 milyon lira borç ödedi, transfer tahtasını açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincanspor 50,5 milyon lira borç ödedi, transfer tahtasını açtı

Erzincanspor 50,5 milyon lira borç ödedi, transfer tahtasını açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincanspor Kulübü, geçmiş dönemlerden 24 futbolcuya ait Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları için 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş ödeme yaparak transfer tahtasını açtı. Ödemelerin ardından Ulusal Kulüp Lisanı alan kulüpte, anlaşılan futbolcuların lisans işlemleri TFF sistemine yüklenerek tescil edildi.

Erzincanspor Kulübü, geçmiş dönemlerden kaynaklanan 24 futbolcuya ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları kapsamında toplam 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş ödeme yaparak transfer tahtasını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde sportif faaliyetlerin eksiksiz sürdürülebilmesi amacıyla mali ve idari çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, geçmiş dönemlerden kaynaklanan 24 futbolcuya ilişkin UÇK dosyaları için toplam 50 milyon 506 bin 761 lira 16 kuruş ödeme gerçekleştirildiği ve gerekli yükümlülüklerin yerine getirildiği aktarıldı.

Yapılan ödemelerin ardından Erzincanspor'un Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldığı ve transfer tahtasını açtığı bildirildi.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni sezon kadro yapılanması kapsamında anlaşma sağlanan futbolcuların lisans işlemlerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sistemine yüklendiği ve tescil işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kulübün yeni sezon öncesindeki önemli süreçlerinden birinin daha geride bırakıldığı ifade edilerek, yönetim kurulunun kulübün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek, mali disiplini korumak ve sportif hedeflere güçlü şekilde ilerlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Erzincanspor Kulübü yönetimi, zorlu süreçte önemli bir mali yükümlülüğün yerine getirilmesinin, transfer tahtasının açılmasının ve futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlanmasının mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincanspor 50,5 milyon lira borç ödedi, transfer tahtasını açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:10:40. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincanspor 50,5 milyon lira borç ödedi, transfer tahtasını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement