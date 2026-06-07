2026-2027 sezonu Nesine 2. Lig grup kura çekimi sonucunda Erzincanspor'un mücadele edeceği grup belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Erzincanspor, Kırmızı Grup'ta yer aldı.
Kırmızı Grup'ta; Erzincanspor, Bingölspor, 1461 Trabzon FK, 52 Orduspor FK, Adana 01 FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal A.Ş., Fethiyespor, İskenderunspor A.Ş., Kahramanmaraş İstiklal Spor, Karacabey Belediyespor A.Ş., Kırklarelispor, Kütahyaspor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor A.Ş., Serik Spor Futbol A.Ş. ve Sultan Su İnegölspor da yer aldı.
Kura çekiminin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonunun açıklayacağı fikstüre çevrildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Erzincanspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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