Erzincanspor ve Badminton Takımı Buluştu

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Erzincanspor, kamp yaptığı otelde Erzincan Badminton Takımı'nı ağırladı.

Erzurum kampı kapsamında gerçekleşen ziyarette, Erzincan Badminton Takımı sporcuları ve teknik ekibi, Erzincanspor kafilesiyle bir araya geldi. Samimi ortamda geçen buluşmada sporcular sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzincanspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kamp yaptığımız otelde bizleri ziyaret eden Erzincan Badminton Takımı'nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sporun birleştirici gücünü yansıtan bu güzel buluşma için Erzincan Badminton Takımımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin, farklı branşlardaki sporcular arasındaki dayanışma ve dostluğun güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi.