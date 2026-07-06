Erzurum Basketbol Takımı Ordu'ya Uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum Basketbol Takımı Ordu'ya Uğurlandı

Erzurum Basketbol Takımı Ordu\'ya Uğurlandı
06.07.2026 11:56
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Erzurum Gençlik Spor Kulübü, ANALİG Bölge Şampiyonası için Ordu'ya uğurlandı. Başarı dilekleriyle yola çıktılar.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü basketbolcuları ANALİG Bölge Birinciliği Müsabakaları için Ordu'ya uğurlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un selamlarını ileterek sporcuları ve antrenör Ali Ekber Erol'u Ordu'ya uğurlayan Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, başarı dilekleri iletti. 6-9 Temmuz 2026 tarihlerinde Ordu'da yapılacak olan ANALİG Bölge Şampiyonasına iddialı giden Erzurum ekibinden bölge şampiyonluğunu beklediğini ifade eden Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Sizlerden Türkiye Finallerine katılma başarısı bekliyoruz. İnşallah bizi mahcup etmeyeceksiniz. Erzurum bir spor şehri ve bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğinizden en küçük kuşkumuz yok. Yolunuz açık olsun, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Antrenör Ali Ekber Erol da destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür ederek, sporcularıyla birlikte Türkiye Finallerine katılacak güce sahip olduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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