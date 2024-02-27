Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Hazırlıkları Tamamlandı

Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Hazırlıkları Tamamlandı

Erzurum'da düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için yapılan hazırlıklar tamamlandı. 36 ülkeden binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 2 Mart Cumartesi günü açılış töreniyle başlayacak ve 12 Mart Salı günü sona erecek. Sporcular alp disiplini, kayaklı koşu, snowbord, curling, futsal ve satranç dallarında dereceye girmek için mücadele edecek. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, organizasyonun başarıyla tamamlanmasının yanı sıra Türkiye'yi tüm branşlarda başarıyla temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

27.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:43
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Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 36 ülkeden binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği ve açılış töreni 2 Mart Cumartesi günü yapılacak organizasyon, 12 Mart Salı günü sona erecek.

Olimpiyatlarda alp disiplini, kayaklı koşu, snowbord, curling, futsal ve satranç dallarında sporcular dereceye girmek için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kerim Vural, Erzurum'un daha önce de organizasyonlara ev sahipliği yaptığına değinerek "Organizasyonu başarıyla tamamlayıp ülkeleri buradan mutlu yolcu etmek istiyoruz." dedi.

Vural, organizasyonu iyi yapmanın yanı sıra Türkiye'yi tüm branşlarda başarıyla temsil etmek de istediklerini belirterek, "Sporcularımız uzun süredir olimpiyatlara hazırlanıyor. Şampiyonadaki sloganımız 'Sesimiz spor olsun ve tüm dünya bizi duysun.' Hedefimiz bu önemli organizasyonda İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberletmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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