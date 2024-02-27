Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Hazırlıkları Tamamlandı

Spor

Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 36 ülkeden binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği ve açılış töreni 2 Mart Cumartesi günü yapılacak organizasyon, 12 Mart Salı günü sona erecek.

Olimpiyatlarda alp disiplini, kayaklı koşu, snowbord, curling, futsal ve satranç dallarında sporcular dereceye girmek için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kerim Vural, Erzurum'un daha önce de organizasyonlara ev sahipliği yaptığına değinerek "Organizasyonu başarıyla tamamlayıp ülkeleri buradan mutlu yolcu etmek istiyoruz." dedi.

Vural, organizasyonu iyi yapmanın yanı sıra Türkiye'yi tüm branşlarda başarıyla temsil etmek de istediklerini belirterek, "Sporcularımız uzun süredir olimpiyatlara hazırlanıyor. Şampiyonadaki sloganımız 'Sesimiz spor olsun ve tüm dünya bizi duysun.' Hedefimiz bu önemli organizasyonda İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberletmek." ifadelerini kullandı.