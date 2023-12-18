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Erzurum'da Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri'ne 16 kız ve 21 erkek sporcu katıldı. Seçmeleri başarıyla tamamlayan sporcular Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Gençler Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Erzurum\'da Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı
18.12.2023 - 16:57,
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Erzurum'da düzenlenen "Alp Disiplini (FIS -YOG) Milli Takım Seçmeleri" tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunca, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde (Palandöken-2) düzenlenen "Alp Disiplini (FIS -YOG) Milli Takım Seçmeleri"ne 16 kız ve 21 erkek sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden olan Konaklı'da uluslararası seviyede milli takım seçmeleri yaptıklarını söyledi.

Milli takıma seçilen sporcuların dünya şampiyonalarına katılacağını anlatan Oto, "37 kayakçı arasında seçimlerimizi yaptık. Kayakçılarımızın durumuna baktık ve gerçekten çok mutlu olduk çünkü çok iyi çalışmışlar. Şu anda dünya standartlarına ulaşıyoruz. Diğer taraftan sezonumuz başladı. Sadece kayak merkezi olarak şu anda Erzurum'daki kayak merkezinde yeterli seviyede kar var. Erzincan, Uludağ ve Kartalkaya'da da yeterli seviyeye gelmesini bekliyoruz. Dolu ve zevkli bir kış olacak. İnşallah kazasız, belasız, sağlıklı bir kış ve sağlıklı yarışmalar yaparız." dedi.

Milli Takım seçmelerine geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda ilk 5'e giren sporcuların katıldığını belirten Oto, şöyle konuştu:

"Milli takım sporcularını en iyi sporcular arasında seçtik. Etap yarışmalarımızda bu sayı, 200 ile 300 kişiyi buluyor. Erzurum'da da ocak ayı içerisinde yarışmalarımız var. Yine bundan bir hafta sonra snowbord seçmeleri var. Kayaklı koşunun da seçmelerini yaptıktan sonra uluslararası yarışlara çıkacağız. Çocuklarımız, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ama performansı iyi olanlar ve kendini daha iyi geliştirenler mart ayında bir daha seçmeye katılacak. Şu anda 16 kız ve 21 erkek arasında seçildi. Sporcularımız Dünya Gençler Şampiyonası ve Dünya Gençler Oyunları'nda bizi temsil edecek."

Seçmeleri başarıyla tamamlayan sporcular şunlar:

FIS Kadın Milli Takımı

1. Ada Hasırcı

2. Serra Nur Kartal

3. Ayla Sarafin

FIS Erkek Milli Takımı

1. Thomas Kaan Önal Lang

2. Salih Yusuf Kartaltepe

3. Can Göydaş

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YOG Milli Takımı

1. Ada Hasırcı

2. Thomas Kaan Önal Lang

Kaynak: AA
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