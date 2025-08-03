Erzurum\'da Çadır Gençlik Merkezi Açıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesine Çadır Gençlik Merkezi kurdu. Çadır Gençlik Merkezi, öğrencilere bir çok dalda atölye hizmeti sunuyor. Aileler de etkinliklere ortak oluyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesine Çadır Gençlik Merkezi kurdu.

5 bin gence hizmet verecek Çadır Gençlik Merkezinde 13 ayrı atölyede gençlere Ağustos ayı sonuna kadar hizmet verecek. Ailelerde çocukların ve gençlerin etkinliklerine katılıyor. Piknik keyfi yapan aileler, gençlik merkezi sanatçılarının konserlerine eşlik ederken, zaman zaman da atölye çalışmalarına katılıyor.

Hizmet, Şube ve Gençlik Merkezleri Müdürleri ile birlikte Çadır Gençlik Merkezi'nin açılışına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilecekleri Çadır Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kuruma bağlı 10 adet Gençlik merkezlerinde bulunan tüm faaliyetlerin çadır gençlik merkezinde yer alacağının altını çizen Çakmur, "Temmuz ve ağustos aylarında gençlik merkezlerimize ulaşamayan, bu parkta boş zamanlarını geçirmek üzere pikniğe gelen ailelerin çocuklarına etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızın buraya gelip gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerden faydalanarak kaliteli vakit geçirmeleri için yapılan bir faaliyet. Yaklaşık 13 farklı atölye ile çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Bu vesileyle yaz boyunca yaklaşık 5 bin çocuğumuza ve gencimize ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çadır Gençlik Merkezinin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Gençlik Merkezleri Müdürleri Zülküf Yılmaz, Yunus Kumbasar ile Memet Gözütok ile gençlik liderleri katıldı. - ERZURUM